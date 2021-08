Pina mostró enfurecido la publicación que había hecho alguien informando que la cantante, él y la pequeña hija de ambos, habían muerto en un accidente junto a imágenes de un yate en llamas.

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- La supuesta muerte de la cantante dominicana Natti Natasha y su hija Vida Isabelle provocó la indignación del empresario musical Raphy Pina, quien utilizó sus redes sociales para desmentir la noticia.

El tambien esposo de la cantante tildó de "¡Gente mala leche!" a los que se encargaron de difundir esta publicación.

"Varias personas me han enviado esta foto a la izqda preocupados. Saben que pongo todo en las redes y quien me sigue sabe que la Pinarazzi es gris (a la derecha), aunque mi barco anterior era como la de la foto, pero no es mi embarcación, ni fue. Vivan sin hacer daño a los demás que siempre salen perjudicadas personas inocentes. ¡NOSOTROS ESTAMOS MEJOR QUE NUNCA!", "¡Charlatanes!", agregó en una publicación que borró poco después.

Aunque la cantante dominicana no se ha referido al caso, la pareja continúa disfrutando de su familia y su hija Vida Isabelle, que nació en mayo de este año.