Cuenta con la voz y actuaciones de Héctor Aníbal, Javier Grullón, Nairoby Duarte, JJ Sánchez, Laura Rivera y Karla Fatule, y dirección de Amaury Sánchez.

SANTO DOMINGO.- Tras el éxito alcanzado en sus primeras presentaciones, regresa, a petición del público, el musical “Disco Forever”, un espectáculo que repasa la música de los años 70’s.

Con una función única de reposición en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua el próximo viernes 4 de noviembre a las 8:30 de la noche, Héctor Aníbal, Javier Grullón, Nairoby Duarte, JJ Sánchez, Laura Rivera y Karla Fatule volverán a unir sus voces al ritmo de icónicas canciones de los años setenta para recordar junto a los amantes de la inolvidable música de la época.

Con la participación especial de Irving Alberti, el musical “Disco Forever” cuenta con la dirección musical del maestro Amaury Sánchez y la producción artística del actor y cantante Javier Grullón.

Producida por Vibra Productions y Amaury Sánchez, la pieza incluirá emblemáticos temas como “I Will Survive”, de Gloria Gaynor; “YMCA”, de Village People; “Love Is in the Air”, de John Paul Young; “(Shake, Shake, Shake) Shake Your Booty”, de Sunshine Band, y “Last Dance”, de David Bowie, una orquesta en vivo de unos 10 músicos y vestuario y luces típicos de la época para revivir la magia de esos días.

“La acogida de nuestra única función se ha reflejado en esta petición de los amantes de la música de la década de los 70. Esto también evidencia la receptividad del público a nuestra apuesta al talento joven y su combinación con otros de mayor trayectoria y logros. Debemos seguir apoyando lo nuestro e impulsando el éxito de propuestas que nos recuerdan épocas tan maravillosas como esta”, destacó Amaury Sánchez.