Que le ha llevado finalmente a alzar la voz para denunciar los abusos y la represión que se desprenderían de este arreglo judicial, que recientemente fue refrendado una vez más por la jueza que lo supervisa

ESTADOS UNIDOS.- Tras dos años sin recibir llamada alguna de su clienta más famosa, el representante Larry Rudolph ha decidido cortar todo tipo de relación profesional con Britney Spears, quien a día de hoy se sitúa en el centro de un delicado debate a cuenta de una controvertida tutela legal y económica -manejada con puño de hierro y desde hace 13 años por su padre Jamie.

Que le ha llevado finalmente a alzar la voz para denunciar los abusos y la represión que se desprenderían de este arreglo judicial, que recientemente fue refrendado una vez más por la jueza que lo supervisa.

Sea como fuere, Larry Rudolph entiende que la princesa del pop ya no necesita de sus servicios y también asume que, aunque oficialmente ese no es el caso, Britney Spears se ha retirado ya de facto de la escena musical: una circunstancia cuya responsabilidad principal no recae tanto en ella como en aquellos que dirigen su polémico proceso de 'salvaguarda'.

De la misma forma, Rudolph espera que la artista acabe anunciando, más pronto que tarde, su jubilación anticipada, una predicción al parecer basada en una conversación que mantuvo con la artista poco antes de que perdieran finalmente su conexión.

"Como mánager suyo que he sido, creo que lo más beneficioso para los intereses de Britney es que yo renuncie a seguir formando parte de su equipo, ya que mis servicios profesionales ya no son requeridos.

Han pasado ya dos años y medio desde mi última comunicación con Britney y la última vez que hablé con ella ya me informó de que quería tomarse un descanso de duración indefinida. Hoy me he enterado de que Britney ya ha comunicado a varias personas su intención de retirarse oficialmente. Como bien sabéis, yo nunca he formado parte de esta tutela y no soy conocedor de sus detalles. Me he limitado a ayudarla a gestionar su carrera", reza la carta de renuncia que habría dirigido tanto a Jamie Spears como a la corresponsable de la tutela, Jodi Montgomery. Según Yahoo.