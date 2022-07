El actor considera que el arco se desarrolló pausadamente, pero está muy bien escrito, porque no es que repentinamente ahora sea gay. Siempre lo fue.

REDACCIÓN.- La cuarta temporada de Stranger Things no solo dejó la gran revelación de Vecna, sino que se vio el desarrollo de otros personajes principales en plena adolescencia.

Uno de ellos es Will Byers, interpretado por Noah Schnapp, y su viaje desde el primer episodio hasta lo último que se vio de él en su regreso a Hawkins.

Desde la creación de la serie original de Netflix, hubo guiños hacia la sexualidad del personaje, pero nada era muy claro hasta su reencuentro con Mike Wheeler (Finn Wolfhard).

Schnapp conversó con la revista Variety y reafirmó que efectivamente Will es homosexual en la ficción: “Sí, creo que lo es. Obviamente, se insinuó en la temporada uno: siempre estuvo ahí, pero nunca se supo realmente, ¿es solo que él crece más lento que sus amigos? Ahora que ha crecido, lo convirtieron en algo muy real y obvio. Ahora está 100 por ciento claro que es gay y ama a Mike”.

Will Byers y Mike Wheeler.

El actor estadounidense considera que el arco se desarrolló pausadamente, pero está muy bien escrito, porque no es que repentinamente ahora sea gay. Siempre lo fue, pero los sentimientos son mucho más fuertes en la etapa adolescente. Además, en esta misma entrevista, reveló que hay gente que se le acercó para decirle que se han identificado mucho con la subtrama LGBTQ+ de esta historia ambientada en la década de los 80.

“Estaba en París y este hombre de unos 40 años se me acercó y me dijo: ‘Guau, este personaje de Will me hizo sentir tan bien. Y me identifiqué mucho con eso. Eso es exactamente lo que yo era cuando era un niño’. Eso me hizo tan feliz de escuchar. Están escribiendo este personaje, viaje y lucha tan reales y lo están haciendo muy bien”, añadió sobre la evolución de su papel en Stranger Things.

La emotiva escena de Will y Jonathan en Stranger Things

Noah Schnapp también reveló que la escena más emotiva de los hermanos Will y Jonathan no estaba escrita originalmente en el guion y los hermanos Duffer solo la incluyeron después de ver la filmación de la conversación entre Will y Mike en el auto. “Fue solo hasta después de que hice la escena de mí en la camioneta, donde me vieron llorando y la protección que ves con Jonathan mirando por el espejo retrovisor. Dijeron: ‘Necesitamos una escena con eso’. Entonces lo escribieron mientras estábamos filmando”, contó.

Los hermanos Will y Jonathan Byers

Era parte de la necesidad de que “la gente vea que Will no está”, aseguró la estrella de 17 años. “Todo lo que vemos de él es luchar y sentirse deprimido y que no puede ser él mismo. Jonathan le está hablando en código: es la manera perfecta de decirle a alguien como Will que se preocupa por él y que lo acepta sin importar nada”, explicó y agregó que fue algo “saludable” para hacer crecer el vínculo dentro de esta familia que conocimos desde el comienzo en Stranger Things.

Después de la cuarta temporada, los creadores se dedicarán a escribir la quinta y última entrega desde el próximo mes. La continuación se centrará en la batalla definitiva contra Vecna y el Upside Down, luego de que esta criatura abriera cuatro portales en el pueblo Hawkins, en Indiana. Aunque no hay nada claro sobre cómo seguirá adelante la trama, los momentos finales del último episodio estrenado auguran un rol clave para Will Byers.