ESTADOS UNIDOS.- La voz de Ricardo Arjona no enganchó a los transeúntes del metro de New York, quienes se desplazaron frente al artista sin prestarle atención a su interpretación.

La suerte no acompañó al autor de “Señora de las cuatro décadas”, ya que fue ignorado por los pasajeros del concurrido medio de transporte, incluso algunos llegaron a confundirlo con un imitador alegando que “él era más alto que el verdadero”.

Arjona contó vía sus redes en este viernes: "Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro de Nueva York...", agregando que “Lo mejor que me pasó fue una señora Mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona, pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito. #NEGRO volver a la calle otra vez." Fue lo que escribió el cantautor guatemalteco.