ESTADOS UNIDOS.- Hace unos días, Ricky Martin enfrento las críticas por posar junto a su esposo Jwan Yosef en actitudes cariñosas para la portada de una revista. Ahora, alza nuevamente la voz para hacer consciencia sobre la diversidad, evitar con la discriminación y terminar con los estigmas que existen alrededor de la homosexualidad.

"Tu hijo no se va volver gay porque le hablen de diversidad en la escuela no por ver gays en la calle", advirtió en una historia temporal que subió a su cuenta de Instagram. "Pero si tu hijo es gay, a lo mejor ver gays con la misma naturalidad que con la que se ven heterosexuales hará que no pase una infancia de mierda e infeliz".

El intérprete de "Living la vida loca" dejó claro que la convivencia entre personas con preferencias sexuales diferentes se puede dar de manera orgánica y sin señalamientos que lastimen a nadie. "Por el contrario, si tu hijo es heterosexual y ve gays con la misma naturalidad que ve heterosexuales, a lo mejor no se vuelve un miserable homofóbico que piense que la diversidad es una ideología", concluyó.

Desde que Ricky Martin dio a conocer abiertamente su homosexualidad, se ha convertido en un promotor de la defensa contra la comunidad LGTBIQ+ participando en diversos movimientos y campañas, o bien, dando discursos que acaben con las manifestaciones de odio y promuevan la inclusión en todos sentidos.

"Lo más que deseo en esta vida es que todos podamos sentirnos libres, orgullosos de nosotros mismos, felices, que seamos amados, respetados y aceptados", mencionó hace un tiempo en la mencionada red social. Según People.