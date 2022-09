“Voy al Super Bowl”, compartió Rihanna en Twitter con una imagen de ella sosteniendo un balón de fútbol.

Redacción Internacional.- Rihanna confirmó su actuación en el show de medio tiempo del Super Bowl LVII, que se realizará el 12 de febrero en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona. La noticia también fue dada a conocer por la NFL en sus redes sociales.

“Voy al Super Bowl”, compartió Rihanna en Twitter con una imagen de ella sosteniendo un balón de fútbol.

Dr. Dre, Kendrick Lamar, Eminem, Mary J. Blige, SnoopDogg y 50 Cent se presentaron este año en el Super Bowl LVI.

Mientras que en la edición anterior, en el escenario del Hard Rock Stadium de Miami, Shakiray Jennifer López sorprendieron con su presentación en conjunto con un show de 15 minutos en los que interpretaron éxitos como ‘Jenny from the Block’, ‘On the Floor’, ‘Hips Don’t Lie’, ‘Waiting For Tonight’ y ‘Whenever, Wherever’; acompañadas también por J Balvin y Bad Bunny.