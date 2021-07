Antes de formarse Aventura, el joven Anthony cantaba junto a su primo y dos amigos en un grupo llamado "Los Tinellers de la Bachata", agrupación formada por Lenny y el propio Romeo a mediados de los 90, en el cual lograron sacar un disco llamado Trampa de amor. A finales de los 90, "Los Tinellers" pasaron a llamarse Aventura.

ESTADOS UNIDOS.- Nacido un 21 de julio de 1981 y criado en el Bronx de Nueva York, Anthony Santos, conocido por su nombre artístico Romeo Santos, es actualmente considerado en la mayor parte de América como El Rey de la Bachata por ser el líder, vocalista y compositor principal de la agrupación Aventura.

De madre boricua y padre dominicano, desde temprana edad presentó interés por la música y a pesar de que pudo haber sido rapero o salsero, Santos escogió ser bachatero, un género que le ha permitido un lugar privilegiado entre los grandes artistas del mundo.

Antes de formarse Aventura, el joven Anthony cantaba junto a su primo y dos amigos en un grupo llamado "Los Tinellers de la Bachata", agrupación formada por Lenny y el propio Romeo a mediados de los 90, en el cual lograron sacar un disco llamado Trampa de amor. A finales de los 90, "Los Tinellers" pasaron a llamarse Aventura.

Lo que vino bajo la firma de Aventura marcó un antes y un después para la bachata a nivel internacional. Con Romeo como el vocalista y el compositor principal, la agrupación alcanzó la supremacía en la industria con cinco álbumes de estudio Generation Next (2000), We Broke the Rules (2002), que contiene el mega éxito “Obsesión” que a los dio a conocer internacionalmente; Love & Hate (2003), God’s Project (2005) y The Last (2009).

Hoy, cumpliendo 40 años de edad, el exponente de origen dominicano ha destacado por la mezcla y reinvención en cada una de sus canciones, donde es compositor de casi todos los temas que ha lanzado, tanto con el grupo Aventura como solista.

Desde que en 2011 decidiera iniciar su carrera en solitario, el artista no ha parado de cosechar éxitos. Con su disco de estudio, Fórmula Vol. 1 (2012) se coronó como “rey de la bachata”. El single ‘You’ fue nominado al Grammy al Mejor Album Latino Tropical y consiguió llenos absolutos en sus conciertos, el más sonado, cuando ese mismo año agotó las entradas del Madison Square Garden de Nueva York.

Le siguió 'Formula, Vol. 2' (2014), su segundo trabajo de estudio en el que colaboraron Marc Anthony, Nicki Minaj, Drake o Carlos Santana. Y, si 2014 fue un año muy bueno para el bachatero, incluida una portada en el New York Times como “verdadera superestrella”, mejor resultó el siguiente.