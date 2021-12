En el evento el Pengfei, hablo sobre lo que será el Santo Domingo Hollywood International Film Festival a realizarse en la República Dominicana, donde trabajan comisiones de diferentes países de Asia, Reino Unido, Europa y América.

China.- El Dr. Wang Pengfei, presidente del American Hollywood Film and Television Media Group y del Festival Internacional de Cine de Santo Domingo Hollywood, participó en la exposición fotográfica histórica "Recordando a los héroes" en el Museo de portaaviones USS Hornet en la ciudad de Alameda, East Bay, para conmemorar el 80 aniversario de los Tigres Voladores de la Segunda Guerra Mundial.

Durante su intervención, el Dr. Wang Pengfei, también informó de la filmación de la película histórica "American Flying Tigers", una película creada sobre la base de las hazañas heroicas de la instructora de vuelo estadounidense Claire Lee Chennault, conocida como la "General Tigre Volador" que se ha venido trabajando durante muchos años.

La misma será filmada en los Estados Unidos y las bases de cine y televisión dominicanas en los Estados Unidos y Dominica por el Hollywood Film and Television Media Group de los Estados Unidos y el Santo Domingo Hollywood International Film Festival Co., Ltd.

La preparación y el rodaje de la película "Tigres voladores de los Estados Unidos" fue anunciada en el 2010, en una conferencia de prensa en Beijing en el 65º aniversario de la victoria de la guerra antijaponesa.

El Director Qin Jian llevó al equipo de filmación a Zhijiang, Hunan, durante el rodaje, durante el inicio del rodaje, el expresidente de los Estados Unidos Jimmy Carter y su esposa presenciaron el tiroteo de los American Flying Tigers en Zhijiang.

“Como Chino-Estadounidense, para recordar la amistad histórica entre los Estados Unidos y China, para evitar que las guerras se repitan y para mantener la paz humana, construiré el puente histórico de los Tigres Voladores estadounidenses”, manifestó el Dr. Wang Pengfei.

El Santo Domingo Hollywood International Film Festival (HIFF), es un evento cultural, turístico y artístico a realizarse en la República Dominicana a mediado del próximo año, que busca reunir a grande personalidades vinculado a la industria cinematográfica, organizado por Oficina de Comercio, Promoción e Inversión en República Dominicana (OCPIRD, quien busca contribuir con la expansión del país en diferentes pueblos del mundo.