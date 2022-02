Madre de J Balvin parece haber empeorado del coronavirus y se encuentra en cuidados intensivos. "Esto sí es importante", dijo el cantante.

REDACCIÓN.- Desde el pasado mes de diciembre la madre de J Balvin lleva batallando con su salud , cuando se enfermó de covid-19 y su caso se complicó, este viernes el estado de doña Alba Mery Vázquez empeoró y es trasladada a cuidados intensivos.

El cantante colombiano que contrajo el virus en la misma fecha y lo superó, publicó mediante sus redes sociales un mensaje donde dice "Lastimosamente está en cuidados intensivos, empeoró la situación, pero nada, es parte de la vida. Para que vean que a cualquier persona le puede pasar.

J Balvin posterior a su recuperación del virus, recibió duras críticas, pues a los tres días de su recuperación, el colombiano se presentó en la Feria de Cali antes miles de personas que no respetaron los protocolos de bioseguridad.

"Esto sí es importante, que nos enseña que la vida es una constante incertidumbre. Piensen en cómo amar al otro y no cómo destruir", escribió. "El tiempo que es sagrado utilízalo para construir y tener tu mente en paz porque puedo tener mil defectos, pero duermo tranquilo porque busco cómo ser mejor y no dañarme en los demás. No pierdan su tiempo con odio".

Desde el pasado lunes siete de febrero el intérprete de "colores" se valió igualmente de sus redes sociales para pedir oraciones por la salud de su madre.

Leer más: J Balvin pide oraciones por su mamá tras ser hospitalizada de emergencia por Covid-19

Madre, tú me enseñaste a no tener miedo al miedo. Pido sabiduría a Dios para que en las olas de maldad solo brille en mí la paz", añadió el colombiano.

"Mi madre está en la clínica porque el oxígeno se le bajó por covid-19. Pido oraciones por ella, porque podamos salir de esto", dijo.

Seguidores de Balvin han enviado muestras de apoyo y acompañan al cantante tras este difícil momento.