SANTO DOMINGO.- La noche de este sábado se entregó a la justicia Elvis Manuel Santos Alcántara, mejor conocido como “Onguito Wa”, acusado de la muerte de un motorista en un accidente de tránsito ocurrido en avenida Duarte con Paris, en el Distrito Nacional.

El accidente se produjo en las intersecciones de la Duarte con París del Distrito Nacional a las 4:00 de la madrugada de este sábado.

El vocero de la Policía, Diego Pesqueira, indicó que el fallecido fue identificado como Elma Evener, de 25 años y de nacionalidad haitiana.

Pesqueira dijo además que Santos Alcántara, tras producirse el hecho escapó de la escena del accidente, por lo que la institución del orden le llamada que se entregue por la vía que entienda correspondiente.

“Buenas tardes, buenas tardes. Yo les vengo a informar lo sucedido que pasó en la Ovando con Duarte. Yo no soy víctima de eso, yo estaba con mi mujer atrás en mi guagua, la guagua impactó y yo salí corriendo, porque como dicen todos cuando choca una gente “fue Onguito”, pero como sea yo me voy a entregar a la justicia para que vean que no fui yo”, dice Onguito Wa en el video que hizo público en su cuenta de Instagram.