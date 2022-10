Mediante un comunicado colgado por el artista en su cuenta de Instagram confirmó la información y dice que por circustancias imprevistas el show fue reprogramado.

Miami.- Loud and Live informó que fue pospuesto el espectáculo de Mozart la Para "Next Level", el cual se llevaría a cabo en New York el 23 de noviembre, en el United Palacel.

Mediante un comunicado colgado por el artista en su cuenta de Instagram confirmó la información y dice que por circustancias imprevistas el show fue reprogramado.

"Agradecemos la comprensión, lamentando los inconvenientes que esto pueda acusar a quienes ya tenían sus entradas. La información detallada con la nueva fecha se anunciará en los próximos días, y todo el que haya adquirido los tickets serán válidos a la nueva fecha, o tendrá la oportunidad de regresarlos en el lugar original de la compra", reza el mensaje.