El actor era un gran admirador de su personaje e incluso se hizo un tatuaje de Charlie Brown y su fiel compañero Snoopy.

Estados Unidos.- La voz original de Charlie Brown, el actor Peter Robbins, murió a los 65 años.La familia del actor de doblaje confirmó que falleció por suicidio la semana pasada.

Robbins comenzó su carrera como actor infantil a los nueve años y ha prestado su voz al amado personaje de Peanuts en clásicos navideños como “A Charlie Brown Christmas de 1965" y “It’s A Great Pumpkin”, Charlie Brown en 1966.

Peter Robbins dejó de interpretar a Charlie Brown a los 14 años, después de seis años en el papel. Sin embargo, expresó el grito de frustración característico del personaje, '¡AAUGH!’, Que todavía se usa en cada especial animado de Charlie Brown.

El ex actor infantil, que sufría de trastorno bipolar, apareció en episodios de The Munsters, Rawhide, F Troop, Get Smart y My Three Sons antes de dejar de actuar en 1972.

Sus problemas de salud mental lo llevaron a problemas legales durante su vida, incluso fue arrestado y sentenciado por hacer amenazas criminales a varias personas en 2015, incluida su ex pareja.