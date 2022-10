En ese mismo sentido, la adolescente manifestó que más adelante, cuando entienda que sea conveniente, explicará lo que realmente ocurrió.

SANTO DOMINGO.- La joven artista "La Ross María" reapareció en sus redes sociales este fin de semana con 'buena pinta' y agradeciendo a todos sus seguidores por el apoyo y las muestras de cariño que ha recibido luego de que hace dos semanas fuera ingresada en un centro médico.

En su cuenta de Instagram Rosa María Pineda, nombre real de la cantante, desmintió los rumores de que haya atentado contra su vida y aseguró que sigue siendo la misma Ross que es alegre, feliz y simpática

“El que me conoce sabe que yo soy una chamaquita que he pasado las mil y una realmente, he pasado muchos problemas, muchas guerras, muchos obstáculos y sigo de pie todavía, también saben que yo soy muy temerosa de Dios y conozco mucho de él y su palabra…, no soy capaz de atentar contra lo más valioso que yo tengo que es mi vida”, dijo la Ross María en el audiovisual. RD se rinde ante Bad Bunny en dos noches seguidas

En ese mismo sentido, la adolescente manifestó que más adelante, cuando entienda que sea conveniente, explicará lo que realmente ocurrió. “La verdad solo la sé yo, y en unos días, cuando yo considere prudente, les voy a contar la verdad y a desmentir eso que se hizo viral”, añadió.

La Ross María ofreció estas declaraciones un día antes de celebrar su cumpleaños. Y es que este 24 de octubre Rosa María celebra sus 19 años y lo demostró con una sesión de fotos colgada en sus redes en la que luce con un elegante y sensual vestido rojo vino.

"Hoy es mi cumpleaños, y voy a festejar por todo lo que Dios me ha dado, por todo lo que superé, y por todo el amor que tengo a mi alrededor. Happy 19th to me", fue el mensaje de la cantante y compositora.

La pareja sentimental de la artista Dj Sammy también compartió un post en su cuenta, en la que dejó un emotivo mensaje acompañado de unas románticas fotografías.

"Dios une propósitos y como todo lo que viene de Él es bueno, yo lo acepto conforme a su voluntad y en agradecimiento. Llegaste en el justo momento cuando te necesitaba, ni más temprano, ni más tarde podría ser. Hoy celebro contigo un año más de vida que nuestro Dios te regala, que Dios te siga rebosando de bendiciones, salud y amor. Feliz cumpleaños mi reina @rossmariaofficial te amo", expresó el también productor.

Hospitalización

Se recuerda que el 10 de octubre circuló en las redes sociales de que La Ross María había atentado contra su vida, versión que fue desmentida un día después por su mánager, Kenny Jesús Beca, quien aclaró que la joven cantante asistió un centro de salud debido a una deshidratación y que se encontraba estable.

“Actualmente, Ross se encuentra en un estado de reposo, debido a que tuvo una baja emocional fruto de algunas cosas personales como tenemos todos. Simplemente, asistió a un centro médico para rehidratarse por una anemia que se le presentó y hasta el momento ella se encuentra ya en su casa, en reposo, compartiendo con su familia”, expresó el representante artístico hace dos semanas.