SANTO DOMINGO.- Hace pocos días, el cantautor español Joan Manuel Serrat anunció su retiro de los escenarios luego de concluir su gira “El vicio de cantar 1965-2022”, la cual comenzará el 27 de abril del próximo año y concluirá el 23 de diciembre de 2022.

Este lunes el veterano empresario artístico César Suárez Pizano confirmó, a través de las plataformas digitales de su productora StarShows, que el tour de Serrat tocará suelo dominicano para presentarse los días 4 y 5 de mayo de 2022 en el Teatro Nacional Eduardo Brito y que las boletas ya están a la venta.

El concierto de Joan Manuel Serrat será a las 8:30 p.m. en la sala Carlos Piantini y promete una selección apretada del rico repertorio del laureado artista.

Cuya última actuación en el país fue para la presentación “Mediterráneo Da Capo” que protagonizó en Santo Domingo y Santiago en enero de 2019.

Una nota publicada por la agencia española EFE, establece que Serrat recorrerá América Latina, Nueva York y España para cerrar en Barcelona el 23 de diciembre de 2022.

El artista que tiene una carrera de más de 50 años en la música, ha avanzado que su retiro de los escenarios no significa que no continuará escribiendo canciones, pero no habrá más giras.

Serrat, el cantante del Mediterráneo querido en todos los mares

“Lo que he decidido es despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga”, explica el cantante, de 77 años, en una entrevista al periodista Juan Cruz en el diario El País.

Cantautor y compositor con una carrera musical de más de cincuenta años, Serrat (Barcelona, 1943) es autor de la canción insignia “Mediterráneo”, considerada una de las mejores canciones españolas de todos los tiempos.

Sus géneros han ido del cancionero popular, el folklore catalán, la copla española y el bolero, al tiempo que ha sido uno de los pioneros de lo que se llamó la Nova Cançó catalana.

Serrat, que actuó por primera vez en público el 18 de febrero de 1965 en el programa “Radioescope” de Radio Barcelona, ofreció en febrero de 2020 su último concierto hasta la fecha.

Fue como parte de una gira conjunta junto a su amigo y compañero Joaquín Sabina, concretamente el 12 de febrero.

En el segundo de los dos compromisos en el Wizink Center de Madrid, donde el artista sufrió una caída del foso que obligó a su hospitalización y a una larga convalecencia.

Galardonado en 2009 con el I Premio Nacional de las Músicas Actuales, ha recibido otras altas distinciones, como su nombramiento como Caballero de la Legión de Honor de la República Francesa o la concesión de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, la Encomienda del Mérito Civil y el premio de Honor de los Premios de la Música.

Ha publicado más de 30 discos de estudio desde la grabación en 1967 de “Ara que tinc vint anys”, a destacar “Dedicado a Antonio Machado, poeta” (1969) y “Miguel Hernández” (1971), en los que puso música a los versos de estos dos literatos españoles, y, cómo no, “Mediterráneo” (1970).