California.- HBO Max anunció este viernes la fecha del lanzamiento del revival de “Sex and the City”, que es protagonizado por tres de las cuatro protagonistas originales.

El primer tráiler del nuevo capítulo de Sex and The City dura apenas 50 segundos en los que se puede observar a Sarah Jessica Parker en el papel de Carrie Bradshaw, la narradora de las aventuras neoyorquinas del grupo de mujeres.

Carrie, Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) están listas para ofrecer nuevas aventuras desde la ciudad de Nueva York. El grupo de mujeres aparecen en algunos escenarios neoyorkinos en el primer adelanto.

Oficializada en enero de 2021, “And Just Like That…” marca el renacimiento de “Sex and the City”, con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis de regreso como Carrie, Miranda y Charlotte, respectivamente, aunque ahora en sus 50 años, cuando deben sortear nuevas complicaciones.