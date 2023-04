La cantante colombiana y sus hijos con Gerard Piqué se han embarcado este domingo en un vuelo a Miami, donde la semana que viene los dos niños comenzarán las clases en un nuevo colegio.

Redacción.- La cantante Shakira ha abandonado Barcelona para poner rumbo a Miami con sus dos hijos.

La estrella colombiana y Milán y Sasha, los hijos que tuvo con el futbolista Gerard Piqué, llegaban esta mañana al aeropuerto de El Prat, donde viéndose rodeada de reporteros Shakira ha soltado un “gracias” y ha mandado un beso de despedida antes de continuar el camino hacia la zona de control del aeropuerto. Un rato después, Shakira compartía en su Instagram una imagen de la costa catalana tomada desde su avión. “Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar…”, dice el mensaje que acompaña a la imagen en una de las stories de la cantante en Instagram.

Los hijos de la cantante comenzarán las clases en su nuevo colegio de Miami el 11 de abril. Shakira es quien tiene su custodia de los niños pero Piqué podrá visitarlos allí tantas veces como quiera, tal y como pactó la expareja en el convenio regulador que acordó tras su separación.

Cerrar definitivamente su etapa en España para marcharse a Estados Unidos era algo que Shakira decidió nada más romper con Gerard Piqué el año pasado, pero los problemas de su salud que han atravesado sus padres han hecho que haya tenido que retrasar la mudanza desde comienzos de este año, cuando en un principio pensaba llevarla a cabo, hasta este fin de semana.

Piqué no ha esperado a que su ex abandonara Barcelona para arremeter en público contra ella y las canciones que le ha dedicado Shakira en los últimos meses. En un directo en Twitch sobre la King’s League, el futbolsita ha criticado los mensajes que Shakira les ha lanzado a él y a su actual novia, Clara Chía, a través de varias letras de canciones y mensajes en sus redes sociales.

“El tema de lanzar beef (odio) está muy bien y es la moda, pero no nos paramos a pensar en las consecuencias a nivel mental que puede tener en la gente a la que le tiras el beef. Y queda muy bien a título personal, pero no pensamos en la otra persona, ¿qué tiene que pasar? ¿que alguien se suicide para que digan 'ostias, nos hemos pasado'? La gente me ha decepcionado mucho".