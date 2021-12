Miles de personas solicitaron en la plataforma Change.org que intervenga el gobernador de Colorado, Jared Polis, para conmutar la condena a 110 años a Rogel Aguilera Mederos, un inmigrante cubano que en abril de 2019 colisionó el camión que conducía contra 28 vehículos y causó cuatro muertes en una carretera interestatal cerca de Denver.

“Rogel Lazaro Aguilera-Mederos tiene un reporte de tránsito limpio y no tiene nada en su ficha criminal”, afirma la solicitud destinada al gobernador Polis y al poder judicial.

“Este accidente no fue intencional, no fue un acto criminal de parte del conductor”, agrega la petición que demanda, además, que sea responsabilizada la compañía de transporte y no el camionero.

El gobernador Polis dijo este martes que recibió una petición y que su equipo legal está revisándola.

La cantante colombiana Shakira reclamó en las redes sociales apoyo para que se reconsidere la situación del joven camionero: “Debemos seguir presionando para que no se cometa una injusticia tan grave como esta”, señaló.