Las Vegas.- Silk Sonic ganó el Grammy a la canción del año, con "Leave The Door Open", en la 64 edición de estos premios que este año se celebran en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas (EE.UU).

El tema de Silk Sonic superó a las otras nueve finalistas en esta categoría, entre las que se encontraba "Drivers License", de Olivia Rodrigo, que concentraba la mayoría de expectativas para alzarse como triunfadora.

Entre la terna de canciones que se postulaban también figuraban "Happier Than Ever" (de Billie Eilish), "Kiss Me More" (Doja Cat con SZA), "Peaches" (Justin Bieber, Daniel Caesar y Giveon) o "Right On Time" (Brandi Carlile).

El galardón a la canción del año premia únicamente a los compositores, mientras que la categoría de grabación del año distingue a los cantantes, productores e ingenieros de un tema.

Así, detrás de este reconocimiento están Brandon Anderson, Christopher Brody Brown, Dernst Mile II y Bruno Mars.

Ellos subieron al escenario tras el anuncio de su galardón por parte del presentador principal de la ceremonia, Trevor Noah, y agradecieron a la Academia de la Grabación estadounidense el reconocimiento.

Visiblemente emocionados en el que es su primer premio Grammy de la mano de Silk Sonic, también tuvieron palabras cariñosas para sus familiares por apoyar "siempre" sus carreras y trayectorias.

Además, Silk Sonic actuó en la apertura de esta edición de los Grammy y encadiló a un público asistente que se mostró deseoso de conocer el resto de veredictos de la Academia de la Grabación, y de disfrutar con los shows musicales restantes.

Silk Sonic opta a tres galardones más este año: a la mejor grabación, mejor actuación R&B y a la mejor canción de este género con "Leave The Door Open".