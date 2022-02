REDACCIÓN.- El Super Bowl 2022 se llevó a cabo este 13 de febrero con un medio tiempo de infarto. Grandes referentes de la música dieron cátedra en el escenario. Snoop Dogg, Eminem, Dr. Dre, Mary J. Blige y Kendrick, sumándose de forma repentina el cantante 50 Cent. Cada uno de los artistas dieron de sí y causaron furor en el público y siendo tendencia en las redes sociales, plataforma donde no se dejó de viralizar extractos del show.

Sin embargo, hubo un video en particular que generó mayores reacciones, uno en el que se le ve a Snoop Dogg fumando "marihuana" antes de realizar su show, donde deleitó con Still D.R.E. Esta imagen fue presentada en las transmisiones del Super Bowl.Aquí se le ve al músico afinando detalles de su show, en ese momento agarra un cigarro y se lo lleva a la boca. Aunque no se aprecia bien de qué se trata, son muchos los usuarios los que han compartido este material deduciendo que se trataría de marihuana.