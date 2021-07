Cursó estudios de canto y música en la escuela de la Voz Dominicana y se formó como profesional del micrófono en la escuela de locutores “Héctor J. Díaz”,

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El enorme legado artístico del Caballo Mayor incluye más de 100 discos, una cantidad que pocos artistas nacionales e inclusos internacionales han logrado.

Sus inicios se remontan al 2 de junio del 1956. Con un sonido diferente para esa época, Johnny Ventura modernizó el merengue: introdujo saxofones, trompetas, piano. Conforme pasaba el tiempo agregó tambores, timbales, efectos electrónicos e incorporó otros elementos, sin perder nunca colores naturales del género.

En 1961, formó parte de la agrupación del percusionista Donald Wild.

Ya para 1962 se integró al Combo Caribe, con el que grabó ‘Cuidado con el Cuabero’, pieza que llegó a tener gran aceptación al igual que la ‘Agarradera’ de Luis Pérez.

Ese mismo año y con el Combo Caribe grabó su primer LP de 12 canciones que, de inmediato, se convirtieron en éxitos.

En 1963, entró a la Súper Orquesta San José, donde se desempeñó como vocalista y güirero.

En el 64, creó su propia orquesta: Combo Show, de la que surgieron grandes talentos, como Luisito Martí, Fausto Rey y Anthony Ríos.

En el 1965, ya con su orquesta grabó para el sello Fonograma los discos “La Coquetona”, La Resbalosa, El Turun Tun Tun.

En el 67 viajó a los Estados Unidos donde se convirtió en un éxito inmediato; también en Puerto Rico, Colombia, Curazao lo aplaudieron desde entonces y con la pieza “La Muerte de Martín”, en la voz de Luisito Martí, El Combo Show alcanzó su primer disco de Oro con: Ah no, yo no sé no.

Fue el primer artista dominicano en ser invitado a la toma de posesión de un presidente norteamericano, cuando ausmió el cargo Jimmy Carter.

Reconocido con los premios más importantes, Johnny Ventura tiene en su haber más de 4,800 placas y reconocimientos otorgados por diferentes entidades públicas y privadas del mundo.

El Combo Show fue declarado en 9 ocasiones como el Combo del Año, por la prestigiosa revista norteamericana Record World.

Además, recibió 28 discos de oro y dos de platino. En la ciudad de Miami, Johnny fue el Rey de la Calle 8 en el año 1987. Mientras que en los carnavales de Barranquilla, ganó 4 Congos de Oro y fue el primer artista dominicano en conquistar la codiciada Antorcha de Plata en el festival de Viña del Mar en Chile.

Ganador del Soberano, el más alto galardón que otorga la Asociación de Cronista de Arte de la República Dominicana. También fue reconocido por la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York.

Además fue condecorado por el congreso Dominicano como el merenguero del Siglo, a principios del año 2000.

Fue el compositor del 70 por ciento de la música que interpretaba y realizó lo arreglos de, por lo menos, el 80 por ciento de sus grabaciones.

El Caballo Mayor, el merenguero hasta la tambora, se convirtió con el paso de los años en un referente aboluto del merengue y en un revolucionario del género.