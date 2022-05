“Odio Internet porque , ¿cómo convierten una de las fiestas más iluminadas en drama?

Redacción Internacional.-"Realmente soy prisionera de la maldita fama", expresó la cantante, sin mostrar su rostro, a través de un ‘en vivo’ en su cuenta de Instagram.

Luego de realizar una fiesta posterior a la Met Gala de la mano de Play Boy, como una de sus ejecutivas, y haber sido criticada por a modo de broma invitar a los presentes en el evento a ‘drogarse’, la rapera estadounidense de origen dominicano Cardi B se vio obligada a salir al frente y defenderse de los comentarios en su contra.

“Odio la fama. Oh Dios mío, si alguna vez pides un deseo, no desees ser famoso, hermano, desea ser rico. Ustedes no quieren la fama. Una vez que quieres la fama, quieres volverte famosos, no puedes ser tú mismo, no puedes bromear, no puedes decir nada, no puedes a golpear a nadie, no puedes despreciar a nadie, no puedes corregir a nadie, no puedes hacer nada, no puedes hacer nada, no puedes hacer bromas, ni siquiera puedes organizar una fiesta y decir lo que carajos quieras, no puedes hacer nada. Realmente soy prisionera de la maldita fama”.

La intérprete también defendió a la artista, Billie Eilish, quien se encontraba en la misma fiesta y también estuvo recibiendo ataques por un video que circuló en las redes sociales, donde se escucha a la joven cantante de 20 años decirle a otra persona que la rapera es “demasiado rara”.

Al publicar en su Twitter una conversación con Eilish, Cardi B, aclaró la supuesta rivalidad que pretendían crearle con la última ganadora del Óscar 2022 a “Mejor Canción Original” por “No Time To Die”.

“Odio Internet porque uno, ¿cómo convierten una de las fiestas más iluminadas en drama? Dos, Ocean eyes es la canción que le dediqué a mi hija. Tres, Billie es mi maldito bebé. Ayer, desde la reunión hasta la fiesta, todo estuvo libre de dramas. ¿Por qué todos quieren convertir todo en un desastre?”, escribió junto a varias notas de voz en las que Billie Ellish se burlaba de la situación en mensajes de instagram.

“Naaaaa, no es mentira, esa fiesta estuvo demasiado iluminada anoche… ¡No puedo esperar para hacer mi primera fiesta de lanzamiento de una portada de Playboy! El tema va a estar encendido pero la celebridad en la portada aún más fireeee”, finalizó en otro tuit.