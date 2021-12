“Nosotros somos los primeros con nervios por ver la película”, aseguró el propio Holland junto a sus compañeros de reparto, Zendaya y Jacob Batalon.

ESTADOS UNIDOS.-Spider-Man regresa esta semana a los cines de todo el mundo con cifras récord de ventas anticipadas que apuntan a que la tercera aventura de Tom Holland podría ser el estreno más taquillero de los últimos años.

Los fanáticos y las salas cinematográficas ya cuentan las horas para el Pre-estreno de Spider-Man: No Way Home, película que se estrenará este miércoles 15 de diciembre en todo el mundo.

“Nosotros somos los primeros con nervios por ver la película”, aseguró el propio Holland junto a sus compañeros de reparto, Zendaya y Jacob Batalon.

Entre los fans, la carrera por ser uno de los primeros en ver “Spider-Man- No Way Home” ha sido vertiginosa- en EE.UU. se vendieron más de tres millones de entradas en 24 horas y en México hubo peleas en la taquilla de unos cines después de que se colapsara la venta por internet.

En algunas entrevistas, el actor Benedict Cumberbatch ha comentado lo divertido que le resultó darle vida al Doctor Strange en Spider-Man: No Way Home, por lo que al estar cerca de Tom Holland, su compañero dentro del universo cinematográfico de Marvel, no hay otra cosa que no sea felicidad.