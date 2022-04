Sobre su inicios en la música, la artista urbana contó que empezó su carrea en el 2016, pero que sus primeras canciones no fueron publicadas porque estaban “muy crudas”.

SANTO DOMINGO.- La artista urbana Tokischa reveló que tiene dos años sin consumir sustancias controladas, por lo que dijo sentirse “agradecidísima con Dios”,por cuidarla y por sacarla de ese mundo. “Es una dicha muy linda”,

“Es un regalo de Dios poder salir de ese mundo porque es un mundo que te absorbe y te acoge y tú te acomoda ahí, tú te sientes poderoso, pero realmente es una ilusión. Entonces salir de esa ilusión es un regalo, es como volver a nacer, y no solo salír de ahí, sino como que cumplir el sueño que uno siempre tuvo es maravilloso”, expresó Tokischa Altagracia Peralta.

Asimismo, expresó que algún día le gustaría contar su historia completa al mundo a través de una serie.

La urbana que se ha convertido en controversias por las letras 'crudas' de sus canciones, explicó que la razón de estar sobria inició cuando tomó la decisión de ser “nice”, y estar “en un ambiente natural”,

“Yo estaba muy rulay, ya me calme dije ok voy a hacer una chica nice (bien), quería mi sobriedad, estar en un ambiente natural, porque cuando uno fumaba todos los días desde que uno se levantaba era como un ‘high’ contante, no había como un pie en la tierra, entonces cuando tú llegas a un punto que nada más fumas, te pones loco”, expresó la intérprete de canciones como el “El Tukuntazo”, “Linda” , entre otros.

Sobre su inicios en la música, la artista urbana contó que inició su carrea en el 2016, pero que sus primeras canciones no fueron publicadas porque estaban “muy crudas”,“nasty” (ofensiva o repugnante ).

Dijo que el primer sencillo fue “Picala” con Tivi Gunz en el 2018, pero fue en el año 2020 que la artista tuvo notoriedad con su primer Dembow “Desacato escolar”, con la colaboración de Yomel El Meloso.

Canción que creó polémica en la sociedad y hasta el Ministerio de Educación se ofendió “mucho” por las letras de sus canciones, pero en realidad la artista dijo que solo estaba revelando las experiencias que vivió en la escuela. “Fueron vivencias reales”.

Controversias

Sobre las controversias generadas producto de las letras 'tan calientes', Tokischa dijo que no le importaba, y que no se siente mal “porque está diciendo la verdad, mis vivencias, mis fantasías, y tantísima gente se identifica con eso y el que no pues se molesta”.

“Me suma, bien o mal me suma como quiera y yo sigo diciendo lo que quiero”,agregó la urbana al ser entrevistada por el cantante puertorriqueño Nicky Jam en el programa The Rockstar Show.