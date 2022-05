"Parece que fue Dios que mandó una ola de atracos al país para que sepan darle razón a la vida", dijo.

REDACCIÓN.- Siguen las quejas por la ola de asaltos en el país y esta vez llegó al mundo de la música urbana ya que el cantante urbano Toxic Crow se desahogó mediante sus redes sociales, ante la alta incidencia de la delincuencia colgando un video expresando el disgusto que siente por la situación.

La pareja de la también artista urbana La Insuperable expresó que "parece que fue Dios que mandó una ola de atracos al país para que sepan darle razón a la vida. Ellos leen Instagram también, ustedes le dieron fuerza y lo endiosaron".

El ingeniero y empresario externó que "ya se perdió el amor al prójimo y la razón diciendo que, hay una ola de faltadera de respeto, de ladrones frecos que viven violando códigos de la calle que son imperdonables".

El exponente se nota indignado ya que dice no perdona esta situación que se vive "dique atracando mujeres con niños cargados en sus brazos, esos códigos, la calle no lo perdona", expresó.

"Eso me destroza el alma cuando veo como abusan delante de los hijos, la mujer y quieren quitarnos lo de nosotros con todo y vida es increíble", dijo.

Además expreso que no invertirá en el país ¨por eso vine para EEUU con mis empresas yo no quiero estar en un país donde la vida no valga nada lamentablemente, duele decirlo.

El artista urbano en noviembre de 2021 provocó avalanchas de comentarios tras llamar pendejo a un joven que fue despojado de su motor por un atracador armado cuando llegaba a su casa.

La Fiscalía de Santo Domingo Este en ese momento abrió una investigación en su contra, tras hacerse viral el video donde se observa que golpea a un supuesto ladrón con una correa mientras estaba atado.

Luis Enrique Caonabo Mesa, nombre de pila del intérprete, acusaba al hombre que golpeó, de haber irrumpido en el apartamento de su propiedad y desmantelar nueve carros en uno de sus edificios. Además, dijo que el supuesto ladrón llevaba más de 40 robos en el sector donde tiene propiedades.

Mesa publicó en susredes sociales un video donde mostraba a los dos sujetos despojar los retrovisores a varios vehículos en el parqueo de un edificio.

¨La policía con una vagabundería, que no hace na’ porque son los primeros cobardes. Los primeros cobardes que no se plantan, que no son como los gringos, que van y le dan plomos a la gente cuando están fuera de control¨, argumentó.

El productor musical llamó a la población a armarse para defenderse ante los atracos que se viven casi a diarios en las calles del país.