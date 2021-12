Para ampliar la visión en los diferentes estilos de maquillaje y gusto de cada mujer, en tiempos donde la palabra maquillaje y cuidados de la piel van de la mano.

SANTO DOMINGO.- La tienda de cosméticos y distribuidora online, Yeryerly Cosmetics, anunció que trae a República Dominicana el The Glow Master Class, un espacio para aprender e intercambiar conocimientos que ayuden a mejorar, cuidar y resaltar la belleza interior de la mujer.

Los asistentes al The Glow Master Class podrán adquirir conocimientos de la mano de tres grandes artistas de la industria: Massiel Nina, resaltará sus técnicas desde un maquillaje dragonal; Mich Make Up con sus pieles blindadas e Idora Raphael mostrará el método soft glam, que es un estilo que te permite jugar con los colores y la imaginación sin perder la naturalidad de tu rostro.

Para ampliar la visión en los diferentes estilos de maquillaje y gusto de cada mujer, en tiempos donde la palabra maquillaje y cuidados de la piel van de la mano, The Glow Master Class contará con la presencia de Sandra Berrocal, Junior Make Up, Melissa Matos, Jordán Make Up, Teresa De La Cruz y Edwin Morel. y como patrocinador oficial a la Skin Care.

El evento se llevará a cabo el 12 de diciembre en el Hotel Catalonia Salón Brúcela y cuenta con el apoyo oficial de Skin Care. Para más información consulta las redes sociales Facebook e Instagram @yeryerlycosmetics.