En la foto se ve a Fields, de 37 años, arrimado a una camioneta, con el pelo rapado, una notable musculatura física y una sonrisa muy parecida a la del actor de 49 años,

REDACCION INTERNACIONAL.- Las similitudes entre un policía del estado de Alabama en Estados Unidos con el actor Dwayne Johnson, lo han hecho viral en las redes sociales porque los internautas no dejan de sorprenderse del parecido físico entre ambos.

Se trata de Eric Fields que aparece en una imagen publicada por la oficina del alguacil del condado de Morgan en Facebook el pasado 17 de agosto y que asombró a muchos por los rasgos similares a los de Johnson.

En la foto se ve a Fields, de 37 años, arrimado a una camioneta, con el pelo rapado, una notable musculatura física y una sonrisa muy parecida a la del actor de 49 años, escribió la revista People en Español.

Los usuarios de las redes no tardaron en detectar las similitudes y se volcaron a dejar comentarios, como “Él necesita ser un suplente de The Rock”; “¿por qué está The Rock en esta foto? Me pregunto”; “Si este no es The Rock, deben verse, porque esto es increíble”.

Días después de la avalancha de comentarios, la oficina del Sheriff comunicó que un empleado de Walmart recientemente quiso tomarse una foto con el teniente por el parecido con el actor.