Pese a que ambos han grabado juntos tiempos atrás, el responsable del éxito ‘’El Juidero’’ asegura que Rochy ha cambiado mucho y que está algo prepotente.

SANTO DOMINGO.- El popular productor e intérprete de música urbana conocido como Chimbala, durante entrevista en programa radial comentó que "los famosos 186 millones de pesos" que el también urbano Rochy RD asegura haber obtenido después de la apertura económica post pandemia en el país a través de las fiestas en las discotecas, es una exageración, exigiendo evidencia de ese dato por parte de su colega.

‘’Si Rochy me demuestra que ha ganado esos ciento ochenta y seis millones de pesos, que me enseñe alguna evidencia que demuestre ese dato, que le haga una captura a la pantalla y lo suba en sus redes, y yo mismo me retiro de una vez de la música’’, comentó Chimbala.

Pese a que ambos han grabado juntos tiempos atrás, el responsable del éxito ‘’El Juidero’’ asegura que Rochy ha cambiado mucho y que está algo prepotente, por lo que se evidencia que entre ambos artistas existe lejanía, que sólo el tiempo se encargará de juntarlos o no.

Los inconvenientes con Anuel AA tras grabar junto a Yomel el Meloso

Un nuevo audiovisual salió hace varios días, titulado ‘’Hacia abajo’’ , canción que cuenta con la colaboración de varios artistas urbanos dominicanos, entre ellos Yomel el Meloso, pero precisamente uno de los versos de este último, el cual de alguna manera maltrata verbalmente a la actual pareja de Anuel AA, la intérprete urbana Yailin la Más Viral.

Sobre el tema, Chimbala asegura que no tuvo nada que ver con las letras o versos que sus invitados grabaron para la canción, ya que, él respeta la creatividad de sus colegas, asegurando que Yomel no está en un problema mayor por parte del equipo de Anuel debido al respeto que estos le tienen a Chimbala.

Sobre su relación con El Alfa y su primer gran reto del 2022:

Recordó que trabajó como productor de varias canciones del Alfa hace unos 10 años atrás, enfatizando que el respeto y admiración hacia él se debe entre otras cosas a que su colega está enfocado con una visión muy acertada del trabajo dentro del género urbano.

Pese a que tiene mucho tiempo planificando un gran concierto en Estados Unidos, no fue hasta ver el éxito de ´El Alfa´ en el Madison Square Garden de NY, entre otros escenarios, que lo llevó a decidirse por hacer su primer gran concierto, este próximo 26 de marzo en el respetado auditorio United Palace, escenario que asegura llevará grandes figuras dominicanas y de otras nacionalidades a celebrar tan importante acontecimiento en su carrera musical.