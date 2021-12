Rochy guardó prisión en la cárcel La Victoria y entonces se presume que por esa razón se le ha negado la visa americana en varias ocasiones.

SANTO DOMINGO.- Rochy RD se ganó el corazón de su colega puertorriqueño Anuel, quien alabó sus cualidades personales y se comprometió a gestionar un visado americano para el urbano dominicano.

"Tú eres un líder brother, vamos a sacarte esa visa sí o sí, en nombre de Dios", posteó Anuel en Instagram junto a fotografías en compañía de dembowsero dominicano.

Rochy guardó prisión en la cárcel La Victoria y entonces se presume que por esa razón se le ha negado la visa americana en varias ocasiones.

Anuel relató que la noche del domingo estaba en el barrio dominicano, donde Rochy "me miró a los ojos y me dijo: - Yo soy Anuel en el 2016, y yo le dije: - la Cabra, este hp se ganó mi corazón. En serio porque yo me veo yo mismo en él".

El trapero sostuvo que "ya es hora de que el mundo te conozca en persona; el dinero va y viene, pero la palabra es solo una y es lo único que tenemos como hombres y bandidos".

Rochy le respondió: "Wao Dios mío, qué felicidad Anuel, se me aceleró el corazón cuando vi esta publicación de la felicidad. Wao, gracias Kabra, gracias. RD te lo va a agradecer lo que tú hagas por Rochy porque no es Rochy es el género que lo necesita, siento que te conozco de antes".

Emmanuel Gazmey, nombre verdadero del cantante, llegó a Santo Domingo la noche del domingo en un vuelvo privado y se comenta que grabarán un tema juntos de título escogido sería "Mi contacto", de Rochy.

El tema en solitario del dembowsero fue lanzado hace diez meses y ya cuenta con más de 35 millones de vistas en la plataforma de videos de YouTube.