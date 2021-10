Solo bastó que el estilista y asesor de imagen Jomary Joyso, aplicara un maquillaje sencillo y una peluca de color castaño para que el aspecto de merenguera típica luciera más jovial y espontáneo.

REDACCIÓN.-La merenguera típica, Manuela Josefa Cabrera, mejor conocida como “Fefita La Grande” sorprendió con su nuevo look.

Solo bastó que el estilista y asesor de imagen Jomary Joyso, aplicara un maquillaje sencillo y una peluca de color castaño para que el aspecto de merenguera típica Manuela Josefa Cabrera, mejor conocida como Fefita La Grande luciera más jovial y espontáneo.

Antes de someterse al proceso de cambio hizo fuertes revelaciones de su vida al también juez de Nuestra Belleza Latina.

El estilista osó por darle una apariencia más fresca y ligera a la merenguera de 78 años, lo que en principio no le gustó, pero el resultado fue impresionante y ella al final se mostró encantada.

Usuarios de redes sociales no han perdido el tiempo y ya le han dejado saber que el resultado fue espectacular.

Mientras se quitaba su peluca frente a las cámaras por segunda vez, la Soberana del pueblo narró detalles de su lucha contra el cáncer: “Yo duré un año y ocho meses con cáncer y nunca me pare de trabajar, me daba una quimio y me iba a trabajar”, manifestó la cantante de música típica.

Reveló que no le inquieta la muerte, al contrario imagina cómo quiere partir de esta tierra.

“Yo tengo un merengue que grabé que dice que, si Dios me da la suerte, quiero morirme en un escenario, en una presentación, creo que esa sería la muerte más feliz de mi vida. Mi vida es mi público, los aplausos”, resaltó la artista.

La Vieja Fefa publicó la entrevista con Joyso en su cuenta de Instagram con un mensaje de aliento para las mujeres que enfrentan el cáncer de mama, enfermedad que padeció.