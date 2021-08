Los actores se habrían conocido en “El Señor de los Cielos”, producción después de la cual tuvieron que enfrentar varios rumores en los que se aseguraba que sostenían un romance.

REDACCIÓN.- La actriz de El Señor de los Cielos Verónica Montes confesó, pensando que nadie la escucharía ni vería, que mantiene una cercana relación con su colega Rafael Amaya. Aunque no fue explícita acerca de cómo es su relación, habría asegurado que están “saliendo”.

Esta semana comenzó a emitirse La Casa de los Famosos, reality show en el que varias celebridades estarán todo el tiempo en vivo durante los siete días de la semana, siendo captados por 50 cámaras y 60 micrófonos, las estrellas ya comenzaron a dar de qué hablar.

Verónica Montes, recordada por su participación en El Señor de los Cielos fue una de las celebridades que sorprendió este miércoles al confesar que sostiene una relación especial con Rafael Amaya, con quien trabajó durante la famosa producción sobre la vida del personaje Aurelio Casillas.

“En el mundo nunca he sido celosa, solo con él”, reveló en secreto a Kimberly Flores, quien actualmente es su compañera dentro del reality. La actriz habría hablado pensando que su voz no sería escuchada por nadie, pero los micrófonos habrían sido capaces de capturarlo que confesaba.

Agregó que antes de entrar al show habló con Amaya y él le había asegurado que estaría al pendiente de su participación gracias a las cámaras que siempre estarán viendo los movimientos de todas las celebridades. “Él me va a ver 24 horas. Me dijo: ‘Yo te voy a ver 24 horas, cabron*’”, confesó.

Aunque la peruana no reveló en esta primera parte de la conversación si su relación se trata de una amistad o algo más allá, después, según los subtítulos, Montes le dijo a su compañera “estoy saliendo con Rafael Amaya”, a lo que Kimberly reaccionó sorprendida.

Anteriormente, hace cerca de cinco años, la actriz había negado mantener alguna relación amorosa con alguna persona, inclusive para las cámaras de Suelta la Sopa Verónica aseguró que ella y el mexicano eran sólo amigos y que el romance que sostenían en El Señor de los Cielos nunca había ido más allá de la pantalla.

“Somos amigos, trabajamos juntos, es muy guapo y (estoy) muy contenta de haber trabajado con él”, aseguró en ese momento. Rafael Amaya hasta el momento no ha reaccionado acerca de los comentarios de Montes, pero cuando los rumores tomaron fuerza hace seis años, también negó estar en una relación con su compañera de reparto.

Actualmente se sabe poco de la vida personal del actor, pues decidió alejarse de las redes sociales para dedicarse enteramente a su rehabilitación de sus adicciones y a su trabajo. Pese a ello, Luz Elena González también dio de qué hablar cuando hace unas semanas confesó que le gustaría retomar comunicación con el que casi llegó al altar.

En entrevista con diversos medios comentó que le interesaría saber qué fue de la vida de Amaya después de su relación, pues desde su rompimiento cortaron comunicación. “Por supuesto que sería muy interesante hablar qué fue lo que pasó durante todos esos 17 o 21 años desde que terminamos hasta el día de hoy, nunca volví a hablar con él después de que nosotros terminamos nuestra relación”.

La también conductora contó el verdadero motivo de su ruptura con Amaya se debió a que cada uno tenía planes diferentes para su vida, ya que Luz Elena ya planeaba ser madre.

“Terminamos porque yo siempre he tenido la madurez de casarme y tener hijos, entonces todas mis relaciones siempre han sido muy formales y siempre que tenía una relación ya los visualizaba como mi marido y el papá de mis hijos y creo que los espantaba, la realidad es que sí, todo llega a su tiempo, él no estaba preparado y yo dije ‘está bien, me voy’”, señaló.

Fuente: Infobae