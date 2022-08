“A mí me gustan las mujeres naturales, con poco maquillaje; no me gusta que se produzcan, no me gusta que se pongan busto falso o se pongan nalgotas. Que estén todas buenotas, que se inyecten la boca, ¡híjole no! Nada de eso me gusta. Me gusta la belleza natural”, dijo el cantante

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- El cantautor y productor mexicano Aleks Syntek fue criticado por expresar que no le gustan las mujeres que se produzcan o pangan busto falso, pues prefieren la belleza natural.

“A mí me gustan las mujeres naturales, con poco maquillaje; no me gusta que se produzcan, no me gusta que se pongan busto falso o se pongan nalgotas. Que estén todas buenotas, que se inyecten la boca, ¡híjole no! Nada de eso me gusta. Me gusta la belleza natural”, dijo el cantante en entrevista.

El cantante considera que hay una contradicción con el “movimiento feminista”.

Syntek aprovechó para dar su opinión de las letras de las canciones de los reggaetoneros, que promueven la violencia de género, sin embargo, son reproducidas por las mujeres, por lo que se pregunta dónde está la congruencia de la mujer misma.

“En esta época hay mucho abuso contra la mujer... pero, por otro lado, esa misma mujer que se queja de eso, está perreando y ama la música misógina de los reguetoneros, entonces ¿qué está pasando? Ah, pero me dejas mi libertad sexual y vamos a perrear ...estás diciendo que se respete y al mismo tiempo te gusta el perreo y que cosifiquen a la mujer a través de una canción ¿dónde está la congruencia?”, expresó.

Aleks Syntek recibe críticas en las redes sociales

Después de sus declaraciones, el cantante fue criticado por los usuarios de las redes sociales con comentarios negativos como “Ya quítenle el micro al alex syntek”, mijo cállese, que uste’ trae la greña falsa”,” “Es la tía pelucas”, “No me gusta que se pongan chinos falsos, me gustan con entradas naturales”, “Inclusión forzada es que quieran seguir metiendo a Alex Syntek después de su escándalo con el morrito británico de 16 años” y demás.