"El día de la boda me quedo con uno más corto ya para la fiesta, para divertirme y deschongarme. El tercer vestido es de Bride to be y está bajo la dirección de Carlos Martínez", agregó Francisca.

SANTO DOMINGO.-Para la fiesta previa a la boda, la presentadora de televisión Francisca lució un vestido tipo enterizo de color rojo diseñado por la maestra Giannina Azar, para darle la bienvenida a todos sus invitados que llegaron desde Miami, Nueva York y Europa a celebrar las nupcias que contraerá este viernes con Francesco Zampogna en Casa de Campo, La Romana.

El vestido "es un jumpsuit rojo con el que ella va a recibir a todos sus invitados el primer día. Es bellísimo, con cola. Viene siendo como un traje de novia, pero rojo", nos contó la diseñadora dominicana. "Viene todo bordado (en la parte de arriba) en cristalería de Swarovsky y cristales checos. Viene con el escote berta, con los hombros al descubierto y el jumpsuit (tiene) una gran cola también con bordados", detalló la diseñadora de moda a People en Español.

Francisca comunicó también a la revista que "para diferencia de las novias que se visten de blanco todo el tiempo, yo solo voy a vestir de blanco cuando esté caminando hacia Francesco en la iglesia. El vestido (del jueves) es rojo".

Se recuerda que la pareja canceló su matrimonio que se celebraría en un castillo de la Toscana en Italia, debido a la pandemia del COVID-19.