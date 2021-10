"Un delincuente no va andar en una jeepeta, esos tigres son delincuentes, esos me atracaron a mi y yo le di un tiro a uno, yo lo maté, Polanco Gómez lo sabe, ustedes lo soltaron y me pararon a mi".

SANTO DOMINGO.- “No ando con permiso, hagan lo que tengan que hacer”, así se expresó el merenguero El Jeffrey quien entró en un conflicto con un agente de la policía tras circular en horario de toque de queda. Aún se desconoce la fecha y hora del video.

El merenguero le preguntó a los agentes que porqué dejaron ir a unos motoristas que ellos pararon antes de él, por lo que el policía le respondió que no tiene que darle explicaciones, pero que ellos se identificaron y eran guardias y policías.

"Un delincuente no va andar en una jeepeta, esos tigres son delincuentes, esos me atracaron a mi y yo le di un tiro a uno, yo lo maté, Polanco Gómez lo sabe, ustedes lo soltaron y me pararon a mi".

El Jeffrey quien dijo que le mandará un video al presidente Luis Abinader sobre la situación, le recordó a los agentes sobre los últimos casos en el que están envueltos, incluyendo el de la arquitecta Leslie Rosado.