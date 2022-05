“El Pachá” mediante un video dejo saber, donde agradeció al popular merenguero y senador por la provincia Monseñor Nouel.

SANTO DOMINGO.- Este sábado el programa Pégate y Gana con “El Pachá” regresará, tras haber salido del aire por una deuda acumulada del comunicador Frederick Martínez la cual fue liquidada por “El Torito” Héctor Acosta.

“El gesto, la iniciativa, yo no he hecho nada por “El Torito”, exteriorizó de manera visiblemente sensible el comunicador, manifestando igualmente que el PLD, partido por el cual se declaró abiertamente seguidor le ha dado la espalda.

La información de que el programa sabatino"Pégate y gana con el Pachá" saldría del aire, fue dada a el pasado martes 10 conocer por el director de programación de Teleradio América, Francisco Lluberes, quien aseguró que Frederick Martínez, conocido como El Pachá, tenia una deuda de 750 mil pesos tras no pagar la transmisión de su programa por tres meses.