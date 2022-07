Tras muchos años de esfuerzo y trabajo, Francisca se encuentra en una de las mejores etapas de su vida.

SANTO DOMINGO.- La comunicadora dominicana Francisca, le responde a un seguidor de Instagram que se atrevió a preguntarle que si no podía hacerse “algo en la boca” para que no se le viera “chueca”.

La conductora de Despierta América con la sencillez y naturalidad que la caracterizan respondió al usuario de la siguiente manera:

“La verdad es que no me interesa. Lo veo (la boca chueca) más o menos como mi marca. A mí me gusta tener mi boca chueca. Me gusta así. Me hace ver diferente. ¿Mencióname otra boca chueca por allí?” respondió Francisca.

Tras muchos años de esfuerzo y trabajo, Francisca se encuentra en una de las mejores etapas de su vida. La dominicana además de haber conseguido la nacionalidad americana y haber tenido a su hermoso hijo, Gennaro, actualmente se encuentra disfrutando de su hermosa familia junto a su esposo Francesco, con quien se casó recientemente y le ha demostrado cuánto la ama.

Lo cierto es que la comunicadora sigue deslumbrando. Recientemente, paralizó las redes sociales con un colorido atuendo que destacó sus piernones y sus excéntricas curvas, realzando sobre todo, su grandota retaguardia.