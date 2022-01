Se desconoce quién fue la persona que asumió el pago en favor de la influencer, modelo y empresaria.

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Después de pasar unas horas tras las rejas, la hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, salió de la cárcel y dio su versión del arresto que sufrió.

Frida fue arrestada este lunes en Miami por causar disturbios en un lugar público y “resistirse al arresto sin violencia”.

Según indican, pagó una fianza que se calcula habría superado los $1,000 dólares: $500 dólares por su conducta y más de $1,000 por resistirse al arresto.

Asimismo, la hija de Alejandra Guzmán ya dio sus primeras declaraciones a su salida de la comisaría y explicó ante los reporteros que la estaban esperando lo que realmente había sucedido, declarando que todo se debió a un malentendido en Joia, un exclusivo restaurante al que fue a cenar: la acusaron de robar una botella de agua.

“La mánager, yo no le caí bien y me sacaron, pero me sacaron muy feo. Esto no me lo hizo la policía, sino los de seguridad“, reveló mientras mostraba las marcas que tiene en las muñecas.

Y reiteró: “me lo hicieron los de seguridad del Joia, y dijeron que era porque yo me había robado un agua”.

Se desconoce quién fue la persona que asumió el pago en favor de la influencer, modelo y empresaria.