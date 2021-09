“Lo siento mi amigo”, dice en inglés varias veces el seguidor a modo de disculpa con el músico, quien parece que va a abordar su camioneta y se ve molesto con el fanático.

REDACCIÓN INTERNACIONAL Casi un medio millón de reproducciones tiene el vídeo en el que el cantante colombiano Maluma le da un manotazo a un fanático que le agarra el brazo en una calle de la ciudad de Nueva York.

Las imágenes se comparten en la cuenta de Instagram del Gordo y La Flaca, donde en apenas tres horas el video ha tenido 534,027 reproducciones.

En los comentarios de la publicación, los seguidores han dicho que “lo entiendo, porque hay gente muy loca y uno se asusta” y que “hoy es difícil para los artistas y cualquiera, ya que hay muchos locos que hasta sacan un arma. No podemos juzgar, ya que es una reacción de una acción y eso a veces no se controla”.

También otro comentario dice que “le apretó duro el brazo y eso no está bien. Somos fans pero no podemos atacar a los artistas y esperar que no reaccionen”.

Igual un usuario cuestionó al músico colombiano porque “eso no se hace, para que quieren fama si no pueden con ella”.

El músico colombiano está inmerso en su gira por los Estados Unidos “Papi Juancho.Maluma Word Tourt”, con la que se presentará este viernes en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York.