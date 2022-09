“Primero, perdí la visión parcial de un ojo. Un poco más tarde se me adormecieron la mano y el brazo. Luego supe que estaba en problemas cuando mi boca no pronunció las palabras”.

Redacción.- Julia Chin, una reconocida presentadora de noticias de Oklahoma, Estados Unidos sufrió síntomas de un derrame cerebral en plena emisión del noticiario.

La periodista empezó a tener dificultad para leer las noticias, y comenzó a trabarse al momento de hablar.

Chin intentó continuar en vivo, pero finalmente dio paso a su compañera Annie Brown para que esta entregara a los televidentes una actualización del clima. Frente a cámara se oyeron sus disculpas a los miembros del equipo, quienes al reconocer la emergencia llamaron al 911 y solicitaron una ambulancia.

“El episodio parecía haber salido de la nada. Me sentía muy bien antes de nuestro programa”, dijo la periodista a través de su cuenta de Facebook.

“Primero, perdí la visión parcial de un ojo. Un poco más tarde se me adormecieron la mano y el brazo. Luego supe que estaba en problemas cuando mi boca no pronunció las palabras que tenía delante de mí en el teleprompter”, escribió. “Si estaban viendo el noticiero el sábado, sabrán que intenté dirigir el programa hacia delante desesperadamente, pero las palabras no salían”, agregó.