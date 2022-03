El artista sostuvo entre rimas que, tras haberlo mencionado e involucrado en el "conflicto ajeno", su nombre acaparó redes sociales.

REDACCIÓN.- El altercado musical entre Residente y J Balvin, ha desatado opiniones entre diversos artistas y Rubén Blades hace acto de presencia ante tal conflicto donde el cantautor panameño se ha convertido en tendencia tras lanzar la noche del jueves un rap con el que declama sobre la controversia que protagonizada por los exponentes urbanos .

El salsero utilizó rimas en una pista de rap que, tras haberlo mencionado e involucrado en el “conflicto ajeno”, su nombre acaparó redes sociales y titulares, por lo que se vio en la obligación de hacer un peculiar comentario.

Blades aprovechó la oportunidad para aconsejar René Pérez: “Cuando a veces la rabia a mi razón enrosca, me digo: ‘Rubencito, águila no caza mosca’. No es amor y cariño, es amor y control; dejar que el niño chille a veces es mejor”.

Especialmente, en esa última frase, el músico utilizó unas expresiones que el exponente urbano colombiano colocó en un twitte dos días después que Residente lanzara su “tiraera” la primera semana de marzo: “Amor y cariño”, escribió Balvin en su cuenta de Twitter.

Rubén Blades aprovechó para anunciar su presentación, el próximo 14 de mayo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“A ánimo caldeado recomiendo darle fin, cálmense escuchando el álbum del año, Salswing (su más reciente disco). No le pongan atención a esas cosas”, añadió con una base compuesta por “Le Becerrap”, Luis Enrique Becerra.

El veterano artista anunció que lanzaría “un comentario corto en el lenguaje apropiado” sobre el tema, entre seguidores que esperaban por escuchar sus palabras, mientras que un puñado le aconsejaba que no se involucre en una pelea entre exponentes urbanos.

En el breve video, de unos 54 segundos, Blades les dice a los dos urbanos

"Mi nombre ha aparecido en redes sociales y diarios,

y ese conflicto ajeno hoy me obliga un comentario.

Que nadie se equivoque, quiero que esto quede claro,

a José o a René porque los quiero como hermanos.

Cuando a veces la rabia a mi razón enrosca,

me digo Rubencito, águila no caza mosca,

no es amor y cariño, es amor y control,

dejar que el niño chille a veces es mejor.

Hay una verdad vieja que solo el bueno aprende,

el oro jamás compra a quien su alma no vende.

Al ánimo caldeado, recomiendo darle fin,

cálmense escuchando el álbum del año, "Salswing!"

"Salswing!" en Puerto Rico el 14 de mayo, no se lo pierdan,

no le pongan atención a esas cosas, no le pongan atención a esas cosas".

Rubén Blades regañando a Residente, y dándole consejos a J Balvin además de promocionar el disco al final de su video.

Se recuerda que el conflicto entre Residente y J Balvin surgió en septiembre de 2021, tras Balvin proponer un boicot contra los Latin Grammy, ya que según el reguetonero la Academia Latina de la Grabación no apreciara el género urbano.

Residente, después de ese pronunciamiento reaccionó y usando sus redes le envió un mensaje criticando al colombiano mediante un video en el que reprochó la petición de Balvin a sus colegas de que no asistieran a la ceremonia de los Latin Grammy, en donde rendirían tributo a la vida y carrera de Rubén Blades.

Residente, además, fue el encargado de entregar el premio de Persona del Año a Blades durante la ceremonia de los premios.