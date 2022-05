Agradeció a sus seguidores por preocuparse por ella y por los mensajes que les envían.

REDACCIÓN.- La reguetonera puertorriqueña Ivy Queen reveló este lunes que está batallando contra una enfermedad. “Soy una aprendiz, no una víctima”, dijo al pie de un video.

Ivy Queen hizo las declaraciones a través de su cuenta de TikTok, en el que dejó ver que enfrenta un complejo estado de salud que no ha revelado, pero con las imágenes desde el hospital, se da a entender que está en un tratamiento.

Cabe mencionar que una parte del video aparece descansando, en otra foto con moretones y con pañuelo en la cabeza, aunque esto último, es común en ella, ya que también usa muchas pelucas.

«Aquí estoy, con la fuerza abrumadora de un corazón que no se rinde porque soy guerrera por naturaleza y me felicito por lo valiente que he sido en estos momentos», se escucha su voz en el corto.

Agradeció a sus seguidores por preocuparse por ella y por los mensajes que les envían.

Muchos fanáticos se preguntan qué tiene, otros asumen que estaría sufriendo de cáncer, pero esto no ha sido confirmado ni desmentido por la intérprete de «Que lloren».