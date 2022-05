En su visión, Will también veía a su hija Willow pedir ayuda. “Luego, lentamente dejé de preocuparme por mi dinero, solo quería alcanzar a Willow

REDACCIÓN.- Luego del escándalo de violencia en los premiosOscars, Will Smith sorprendió al confesar que tuvo una visión de su futuro, con respecto al fin de su carrera.

A casi dos meses de la ceremonia de los Oscar, donde Will Smithprotagonizó uno de los momentos más comentados de la noche, al golpear a Chris Rock porbromear sobre su esposa Jada Pinkett, el asunto sigue dando que hablar.

Recientemente en una entrevista con el programa ‘My Next Guess Needs No Introduction’ de David Letterman, el actor reveló que debido a la ayahuasca, tuvo una visión de su futuro y pudo ver cómo su vida y su carrera se destruían.

“La bebí y usualmente toma como 45 minutos para que te pegue. Estaba sentado ahí y aunque pensé que no me pegaría, de repente vi mi dinero volando muy lejos, mi casa volando y mi carrera yéndose a lo lejos”, contó sobre lo que experimentó en aquel momento.

En su visión, Will también veía a su hija Willow pedir ayuda. “Luego, lentamente dejé de preocuparme por mi dinero, solo quería alcanzar a Willow y dejé de preocuparme por mi casa y dejé de preocuparme por mi carrera”, añadió.

Pese a esta preocupante premonición, el protagonista de ‘Soy Leyenda’ Will Smith aseguró que esto le ayudo a tener una mejor perspectiva de su vida y los problemas que enfrente, así como a ser más fuerte mentalmente.

“Cualquier cosa que pase en mi vida, puedo con ello. Puedo manejar la pérdida de cualquier persona, puedo manejar lo que sea que vaya mal en mi vida, puedo manejar lo que sea en mi matrimonio, puedo manejar lo que sea que la vida tenga que ofrecerme”, expresó.