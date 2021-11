Wisin y su esposa Yomaira Ortiz, quienes hace unos años pasaron por el triste momento de perder a su hija Victoria de 30 días de nacida, compartieron las buenas nuevas y entendieron que «no es a mi manera sino a la de Dios».

REDACCIÓN.-El reguetonero boricua Wisin se convirtió en padre por cuarta vez de un niño al que llamó Daniel, un «niño saludable que llegó en el momento correcto para bendecir nuestra familia».

Wisin y su esposa Yomaira Ortiz, quienes hace unos años pasaron por el triste momento de perder a su hija Victoria de 30 días de nacida, compartieron las buenas nuevas y entendieron que «no es a mi manera sino a la de Dios».

"Nunca pedí belleza, nunca pedí que fuera niña o niño, solo pedía por salud y por misericordia todos los días"

«Les confieso que en el 2016 entendí que no es a mi manera si no a la de Dios. Que no es como yo diga, que es lo que diga EL CABALLERO DE LA CRUZ. Después de dudar , creer, llorar , reír, ayer a las 3.21 PM Dios nuevamente marca mi vida, sin merecer absolutamente nada , gracias por tu misericordia, nunca pedí belleza , nunca pedí que fuera niña o niño solo pedía por salud y por misericordia todos los días», dijo el reguetonero al compartir una imagen donde su hija mayor carga al recién llegado.

Wisin y Yomaira son padres de Yelena y Dylan.

Las felicitaciones para la familia no se hicieron esperar y además de miles de seguidores, otros colegas del mundo de la música le dieron la enhorabuena por su reciente paternidad.