“Estos últimos años no han sido fáciles para los estadounidenses“, dijo Kevin R. Keller, director ejecutivo de la junta directiva de CFP, CAE.

REDACCIÓN.- Una nueva encuesta de consumidores estadounidenses realizada por Certified Financial Planner Board of Standards, Inc. (CFP Board), muestra que 9 de cada 10 estadounidenses están preocupados por el costo de vida actual en los Estados Unidos.

La Encuesta de Sentimiento del Consumidor sobre Costo de Vida encontró que, en el entorno económico actual, el 63% de los estadounidenses están preocupados por comprar artículos de primera necesidad, como alimentos y ropa, y el 55% está preocupado por pagar el alquiler o la hipoteca.

Los estadounidenses tienen diferentes preocupaciones:

89% tiene preocupaciones sobre el costo de vida

87% por inflación y los aumentos de precios

72% están comprando artículos en oferta

65% están comprando marcas más baratas

Adolescente muere acuchillado en pelea dentro de un tren del Metro de Nueva York 64% cocina en casa

63% compra menos productos

“Estos últimos años no han sido fáciles para los estadounidenses“, dijo Kevin R. Keller, director ejecutivo de la junta directiva de CFP, CAE.

“Desde la pandemia hasta las últimas noticias bancarias, ha prevalecido la incertidumbre. Esta inquietud aumenta la necesidad de un asesoramiento financiero competente y ético”, agregó Keller.

El análisis muestra que si bien existen similitudes entre los distintos grupos de edad, también existen marcadas diferencias. Por ejemplo: “los consumidores de 45 años o más están más preocupados que sus contrapartes más jóvenes por el costo de vida (92% frente a 85%) y la inflación o los aumentos de precios (94% frente a 80%). Estos consumidores mayores también son más propensos a comprar artículos en oferta (74% frente a 71%) y cocinar en casa (65% frente a 63%)”.

La encuesta muestra que la capacidad de ahorrar dinero es una preocupación para todos (82%). Esta inquietud aumenta para los mayores de 45 años (86% vs. 78%), quizás por el menor tiempo que tienen para ahorrar. Esto también se aplica a los ahorros corrientes o fondos de emergencia, donde el 75% de los mayores de 45 años están preocupados frente al 68% de los menores de 45 años.

La deuda sigue siendo un desafío importante para los estadounidenses, quienes están más preocupados por la deuda de tarjetas de crédito (96%) y la deuda médica (78%). En medio de la crisis de los préstamos estudiantiles, solo el 23 % está preocupado por la deuda estudiantil, y ese número aumenta al 40 % para los consumidores menores de 45 años.