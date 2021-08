Cientos de dominicanos acogieron las medidas de restricciones por el Covid 19, y salieron a disfrutar y compartir como hermanos de la 39 edición del desfile nacional dominicano en New York “Dominican Day Parade”.

NUEVA YORK.- A ritmo de la música de Johnny Ventura, quien falleció recientemente, los dominicanos salieron a bailar y escuchar su música en la calle icónica Avenidas de las Américas o Sexta Avenida, como señal de recordatorio a su trayectoria y como un homenaje póstumo a quien en vida también se conoció como “Caballo Mayor”.

Carrozas, lechones, diablo cojuelo, roba la gallina, folclor dominicano, música y la alegría de todos los dominicanos que participaron hicieron vibrar y alborotar una de las calles más icónicas de Manhattan.

Dominican Day Parade, Inc. es una organización sin fines de lucro 501 (c) (3) no partidista, que organiza el desfile anual, las festividades y las iniciativas educativas que promueven la riqueza de la cultura, el folclore y las tradiciones populares de la República Dominicana.

El gran mariscal Nelson Javier (El Cocodrilo) comunicador, locutor, productor y presentador de tv de Santiago de los Caballeros y ganador de premios por su larga trayectoria de más de 40 años, agradeció la acogida de los dominicanos de New York.

“Gracias a los directivos de este desfile por tan alta distinción. Le ruego a cada dominicanos levantar su bandera, crear metas y sentirse importante y orgullo de ser de la mejor tierra del mundo ¡La República Dominicana! Dios los Bendiga a todos”, expresó.

Fue un desfile muy diferente pero muy entretenido cargado del calor humano de los dominicanos y con un colorido patriótico reflejado en la bandera tricolor, realizada según las instrucciones de la ciudad de New York motivado a las regulaciones sanitarias debido al Covid 19.

Cristina Contreras, presidenta de la junta junta directiva, agradeció el respaldo de los dominicanos al desfile donde se presentó herencia y cultura dominicana.

También estuvieron presentes el concejal Ydanis Rodríguez, vicegobernadora de Rhode Island Sabina Matos; asambleísta Carmen de la Rosa, el exconcejal Guillermo Linares; el cónsul dominicano en New York, Eligio Jaquez; entre otros acompañaron a los directivos de la organización encabezado por Cristina Contreras, Presidenta, Junta Directiva, donde dieron inicio del tradicional desfile.