Redacción agencias.- Durante una cena anual conmemorativa organizada con motivo del 20mo. aniversario de los atentados del 11S, Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York y antiguo abogado del expresidente Donald Trump, hizo varios comentarios sarcásticos sobre la reina británica Isabel II y su segundo hijo, el príncipe Andrés.

"Hiciste un gran trabajo el 11 de septiembre y, por consiguiente, te hago caballero comendador honorario de algo Real", dijo Giuliani, imitando el acento británico de la reina. Al mismo tiempo, Giuliani, quien fue el alcalde de Nueva York cuando se produjeron los atentados contra las Torres Gemelas, dijo que rechazó el título de caballero, pues, en este caso, "habría perdido su ciudadanía".

Asimismo, durante su discurso, el exalcalde de Nueva York aludió al escándalo que rodea al duque de York por su vinculación con el empresario Jeffrey Epstein, que se suicidó en prisión cuando iba a ser juzgado por organizar una red de tráfico de mujeres y prostitución, y aseguró que "nunca" salió con él.

"Nunca he tomado una copa con él, nunca he estado en compañía de una mujer o una chica joven con él, jamás", reiteró en su intervención durante la cena, que se celebra cada año bajo la denominación 'Día de Reagan de los comités republicanos de Hanover y New Kent en honor a nuestros héroes del 9/11'.

A continuación, Giuliani siguió hablando en tono de broma del príncipe, al que dijo haber conocido en una fiesta, donde, precisamente, le reveló que su "mamá" quería nombrarlo caballero.

"Mi mamá. En realidad me ha sacado un poco de quicio. ¿Mi mamá? Oh, ¡la Reina! Tu mamá es la Reina", bromeó Giuliani, que admitió haber sacado durante aquel encuentro el tema de la guerra de Independencia de EE.UU. y "cuán difícil era [para el país norteamericano] escapar"del Reino Unido. No obstante, señaló que "no avergonzó" a los ciudadanos estadounidenses, ya que no respondió con "váyanse a la mierda" y optó por convertirse en caballero honorario.

