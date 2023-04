En enero un hombre de 34 años murió de un golpe en la cabeza después de que lo empujaron a las vías del Metro durante un altercado con un ex convicto en una estación en Manhattan

New York.- Un joven de 18 años fue asesinado a puñaladas anoche en un tren del Metro de Nueva York en Brooklyn.

El crimen ocurrió alrededor de las 11:30 p.m. del jueves en un vagón de la línea D entrando en la estación Atlantic Avenue-Barclays Center, detalló New York Post. La policía dijo que unos jóvenes se involucraron en una pelea, lo que provocó el apuñalamiento, reportó CBS News.

La víctima estaba con dos o tres personas cuando se peleó con otro grupo de pasajeros, indicó ABC News. El herido no identificado fue trasladado de urgencia al New York-Presbyterian Brooklyn Methodist Hospital, pero no sobrevivió.

El sospechoso se dio a la fuga a pie tras bajarse del tren. Su descripción no ha sido divulgada y NYPD no ha recuperado el arma involucrada.

En los últimos días varias armas blancas y de fuego han sido incautadas en el Metro de Nueva York en operativos de rutina contra evasión de tarifas. Algunos de los detenidos eran buscados por la policía como sospechosos por otros delitos.

Desde que asumió el cargo en enero de 2022 el alcalde Eric Adams, ex NYPD, anunció varias veces que se duplicaría el número de agentes de la policía de Nueva York en el sistema subterráneo en un reforzado plan de seguridad para hacer frente a la violencia en el caótico Metro de NYC. Pero hasta ahora el crimen y el caos han seguido.

En enero un hombre de 34 años murió de un golpe en la cabeza después de que lo empujaron a las vías del Metro durante un altercado con un ex convicto en una estación en Manhattan.

A principios de marzo dos personas fallecieron con pocas horas de separación arrolladas en estaciones MTA. Fue la tercera fatalidad ese mes en el Metro de Nueva York, luego de que un niño de 14 años muriese al caer entre vagones en El Bronx.

Al mismo tiempo MTA enfrenta pérdidas millonarias por la cada vez mayor cifra de usuarios que acceden sin pagar al Metro y buses. Además se estima que unos 3,400 desamparados están viviendo actualmente en vagones y estaciones del subterráneo.