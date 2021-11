Agricultores que estaban eufóricos desde hace algunos años por sus ventas, ahora se sienten abrumados por la nueva realidad y se ven en la obligación de desechar la fruta, que antes era tan solicitada, aplastándola con sus tractores o convirtiéndola en aceite de cocina.

Australia.- Agricultores australianos que se dedican a la siembra de aguacate se enfrentan a una crisis debido al desplome de los precios del fruto provocado por la baja demanda por parte de los consumidores. A pesar de que la pandemia por COVID-19 ha afectado a la economía de manera global, el problema del aguacate en Australia es un problema local.

Según The Washington Post, el aguacate es un producto muy popular en Australia desde hace décadas, se vio perjudicado por un aumento de la oferta sumado a la poca demanda causada por los largos cierres de la restauración, una combinación de factores que causo que el precio del aguacate se desplomara hasta unos 60 centavos.

Agricultores que estaban eufóricos desde hace algunos años por sus ventas, ahora se sienten abrumados por la nueva realidad y se ven en la obligación de desechar la fruta, que antes era tan solicitada, aplastándola con sus tractores o convirtiéndola en aceite de cocina. “Es una tormenta perfecta de precios bajos”, lamenta el agricultor Tim Kemp. “Simplemente no esperaba que nos golpeara tan fuerte como lo ha hecho. Realmente nos destrozó, asegura.

The normally expensive fruit is so cheap in Australia that growers are feeding it to pigs https://t.co/vwcidW50Zy

Kemp, quien se dedica al cultivo en una granja propiedad de la familia, al día de hoy guarda en un almacén refrigerado nueve toneladas de la fruta. Sin embargo, esta gran cantidad del producto no le supondrá grandes beneficios: si hace unos años contenedores llenos de estos frutos habrían valido casi 40.000 dólares, ahora apenas le reportarán una quinta parte de esa cifra. "Básicamente, estamos vendiendo aguacates por menos del costo de producción", señala.

Simultáneamente al descenso en picado de los precios, la producción de aguacates ha aumentado en un 65 %, afirma John Tyas, director ejecutivo del grupo industrial Avocados Australia. Tyas explica que el fenómeno en parte se debe a que después de años de sequía se restablecieron las condiciones ideales de cultivo, a la vez que decenas de miles de árboles plantados años atrás empezaron a dar frutos.

En las condiciones previas a la pandemia, esto hubiera representado una gran ventaja para los cultivadores, pero las restricciones adoptadas en Australia a raíz del coronavirus afectaron negativamente a la demanda. Así, Alan Poggioli, del norte del estado de Queensland, dice haberse deshecho este año, por primera vez, de 10 o 20 toneladas de aguacate. "Simplemente los destruimos con los tractores", dijo Poggioli.

Otra pareja de agricultores, Tony y Julie Pratt, intentaron retrasar la recogida de aguacates el mayor tiempo posible con la esperanza de que los precios subieran, pero los frutos empezaron a caer de los árboles antes de que eso pasara. Ante la situación, Julie decidió ofrecer la fruta a través de las redes sociales, mientras que su esposo se puso a vender los aguacates a pie de carretera. A pesar de los esfuerzos, la pareja acabó repartiendo entre sus amigos sacos de 50 kilos de aguacates para alimentar al ganado y los cerdos. Otro productor, Ian Tolson, se vio obligado a convertir mucha fruta de gama baja en aceite y a transformar cientos de toneladas de aguacates en abono.

Frente a estas adversidades, muchos pequeños agricultores culpan a las corporaciones internacionales de apoderarse del mercado con sus productos y aseguran que, si la situación no cambia pronto, se irán a la quiebra. "Es simplemente Capitalismo 101", aseguró Trevor Bendotti, un productor de aguacate de segunda generación de Australia Occidental.