La confesión del príncipe Al-Zanim de que mató a veinticinco musulmanes afganos a sangre fría ha desatado motivos para asesinarle.

REDACCIÓN.- El grupo terrorista Al Qaeda ordenó la muerte del príncipe Harry, luego que este confesara en su libro de asesinar a 25 afganos, durante las seis misiones que realizó entre 2012 y 2013 en ese país, según informaciones de medios locales de Londres, Inglaterra.

En la obra biográfica sostiene que “No fue una estadística que me llenase de orgullo pero tampoco me dejó avergonzado. Cuando me encontré sumergido en el calor y la confusión del combate, no pensé en esos 25 como personas. Eran piezas de ajedrez quitadas del tablero, las personas malas eliminadas antes de que pudieran matar a las buenas”, subrayó

Tras darse a conocer esta acción, Al Qaeda hizo un llamado a los miembros terroristas de vengar sus congéneres dándole muerte al duque de Sussex. En la revista “One Unmah número 8”, propiedad del grupo armado y donde se refieren al hijo de la princesa Diana de Gales como Al Zanim, condenaron las revelaciones del príncipe.

«La confesión del príncipe Al-Zanim de que mató a veinticinco musulmanes afganos a sangre fría, nos indica la cantidad de condescendencia, discriminación y amor a la criminalidad en los genes de este componente humano», expresaron.