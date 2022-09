El huracán Fiona, de categoría 1, dejó en la isla hasta 30 pulgadas (76 centímetros) de precipitaciones, que provocaron el desbordamiento de varios ríos, inundaciones repentinas y carreteras intransitables.

San Juan.- La Federación de Alcaldes de Puerto Rico pidió este martes a la Junta de Supervisión Fiscal que autorice el uso del Fondo de Emergencia, para que así el Gobierno distribuya ayuda económica a los 78 municipios por el huracán Fiona.

"¿Qué más necesita la Junta para dar paso al uso de los fondos para que los alcaldes que han estado trabajando sin descanso en esta emergencia podamos brindar ayuda inmediata a nuestros ciudadanos?", cuestionó el presidente del organismo, Gabriel Hernández Rodríguez, en un comunicado.

"Ellos posiblemente no están en la isla, su silencio es incómodo, por no decir indignante. Me parece que las imágenes que cuentan este desastre deben ser suficiente prueba para que nos hagan llegar los recursos económicos que urgen", agregó Hernández, alcalde de Camuy, municipio en el norte de la isla.

Decenas de carreteras están cerradas e intransitables por la caída de árboles y postes eléctricos, derrumbes de tierra o inundaciones, desde Barceloneta (norte), pasando por toda el área montañosa del centro hasta Ponce (sur), donde el alcalde Luis Irizarry dijo que hay barrios incomunicados.

La empresa LUMA Energy, encargada de la transmisión y distribución de la electricidad, informó que ha restaurado el servicio a 100 mil clientes del área norte, pero los abonados en la isla son 1,4 millones.

Hernández recordó que al inicio de esta emergencia solicitó al gobierno la asignación de 250 mil dólares a cada municipio, pero ahora que los alcaldes están en la etapa de respuesta, la solicitud es que se asigne no menos de un millón por ayuntamiento.

Ante ello, indicó que el director ejecutivo de la Oficina y Presupuesto, Juan Carlos Blanco, le respondió que toda solicitud de fondos de la reserva debe ser presentada para evaluación y contabilizada según los Memorandos Especiales emitidos por dicha agencia para esta emergencia.

Hernández explicó que en su carta, Blanco le informó que funcionarios del OGP y de las otras agencias fiscales del Gobierno, están disponibles para asistir a los municipios en la evaluación y utilización de otros recursos disponibles.

Algunos de estos otros recursos son a través del American Rescue Plan Act o mediante solicitud de asistencia pública a la Agencia Federal para Manejo de Emergencias.